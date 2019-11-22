МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ BYSPAN ПРОИЗВОДСТВА ОАО "ИВАЦЕВИЧДРЕВ" ПРЕЗЕНТОВАНЫ В СМОЛЕНСКЕ

11:13 26.11.2019 Компания "Империя плит" - официальный дилер торговой марки BYSPAN на территории Смоленской области организовала для своих клиентов встречу с представителями завода ОАО "Ивацевичдрев". Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», на мероприятии сотрудники отдела маркетинга рассказали гостям о предприятии, применяемом оборудовании и технологиях. Они также ответили на интересующие партнеров вопросы, представили новинки декоров коллекции 2020 года и новую структуру OS - имитирующую поверхность камня. Особое внимание было уделено достижениям в области экологической безопасности продукции и компании в целом. Все плиты ЛДСП BYSPAN теперь выпускаются с классом эмиссии Е0,5.