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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ BYSPAN ПРОИЗВОДСТВА ОАО "ИВАЦЕВИЧДРЕВ" ПРЕЗЕНТОВАНЫ В СМОЛЕНСКЕ
11:13 26.11.2019
Компания "Империя плит" - официальный дилер торговой марки BYSPAN на территории Смоленской области организовала для своих клиентов встречу с представителями завода ОАО "Ивацевичдрев".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», на мероприятии сотрудники отдела маркетинга рассказали гостям о предприятии, применяемом оборудовании и технологиях.
Они также ответили на интересующие партнеров вопросы, представили новинки декоров коллекции 2020 года и новую структуру OS - имитирующую поверхность камня.
Особое внимание было уделено достижениям в области экологической безопасности продукции и компании в целом. Все плиты ЛДСП BYSPAN теперь выпускаются с классом эмиссии Е0,5.
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