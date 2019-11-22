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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ОМАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
10:11 26.11.2019

Вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия обсуждены 24 ноября на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с заместителем министра торговли и промышленности Омана Ахмадом бен Хассаном аль-Зибом и председателем Оманской торгово-промышленной палаты Кайсом аль-Юсефом. Встреча прошла в ходе визита в султанат белорусской делегации в рамках белорусско-оманских политических консультаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МИД, в ходе консультаций стороны приветствовали высокую динамику белорусско-оманского политического и гуманитарного взаимодействия, активные контакты по линии деловых кругов двух стран. Собеседники отметили схожесть позиций двух стран по ключевым аспектам международной повестки дня. Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Достигнута договоренность об ускорении согласования позиций сторон по проектам белорусско-оманских соглашений в различных областях, включая соглашения о взаимной отмене виз и о создании совместного белорусско-оманского межправительственного комитета. Согласован вопрос проведения в первой половине 2020 года очередного заседания белорусско-оманского делового совета, а также Дней культуры Беларуси в Омане.
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