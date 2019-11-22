|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА БЕЛАРУСИ С ЕC ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:05 26.11.2019
Министр иностранных дел Финлянии (в настоящее время председательствует в Совете ЕС) Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде 25 ноября посетили Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров с министром иностранных дел Владимиром Макеем стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития диалога Беларуси с Европейским союзом, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство», региональное сотрудничество, возможные шаги по укреплению глобальной и региональной безопасности, проблематику прав человека, итоги состоявшихся в Беларуси парламентских выборов, а также вопросы международной политики, представляющие взаимный интерес.
Одновременно уделили серьезное внимание двустороннему взаимодействию нашей страны с Финляндией и Швецией с акцентом на экономическую составляющую. Важной частью работы на этом направлении должна стать реализация проектов, которые будут способствовать развитию экономик трех стран.
В качестве перспективных двусторонних / трехсторонних проектов в сферах общего интереса сторонами были отмечены зеленые технологии, IT, энергетика, ответственное природопользование.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2019
Курсы в банках
на 26.11.2019
Конвертация в банках
на 26.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте