Министр иностранных дел Финлянии (в настоящее время председательствует в Совете ЕС) Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде 25 ноября посетили Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров с министром иностранных дел Владимиром Макеем стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития диалога Беларуси с Европейским союзом, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство», региональное сотрудничество, возможные шаги по укреплению глобальной и региональной безопасности, проблематику прав человека, итоги состоявшихся в Беларуси парламентских выборов, а также вопросы международной политики, представляющие взаимный интерес.

Одновременно уделили серьезное внимание двустороннему взаимодействию нашей страны с Финляндией и Швецией с акцентом на экономическую составляющую. Важной частью работы на этом направлении должна стать реализация проектов, которые будут способствовать развитию экономик трех стран.

В качестве перспективных двусторонних / трехсторонних проектов в сферах общего интереса сторонами были отмечены зеленые технологии, IT, энергетика, ответственное природопользование.