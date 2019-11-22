Правительство Беларуси по-прежнему заинтересовано в сделке с Европейским банком реконструкции и развития по приватизации Белинвестбанка. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 22 ноября 2019 года на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

"Хочу подтвердить позицию Правительства, что мы по-прежнему заинтересованы в сделке с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка. Мы рассматриваем его как банк, в который государство готово привести стратегического инвестора, и сегодня будет хорошая возможность обменяться новыми предложениями со стороны ЕБРР по приватизации этого банка", - сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

По его оценке, после предыдущей встречи по этой теме с ЕБРР достигнут определенный прогресс. "Сегодняшнее предложение ЕБРР гораздо лучше предыдущего, но есть некоторые детали, которые я хотел также обсудить", - добавил он.

Юрген Ритгеринк подтвердил, что ЕБРР также готов взаимодействовать с Беларусью по этому вопросу. "Главная цель вместе с вами - улучшить работу банка еще больше и в итоге подготовить его к вхождению в частный сектор через IPO или через продажу стратегическому инвестору, какой вариант будет выбран", - добавил он.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Беларуси. С 2015 года в банке реализуется Программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию. Эта программа реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.