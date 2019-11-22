Александр Лукашенко пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики. Приглашение прозвучало 25 ноября на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.

По его словам, есть общие интересы в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды и энергоэффективности.

"Экологическая ситуация в Балтийском регионе во многом зависит от Беларуси. Поэтому приглашаю вас поддержать проекты по переработке отходов, развитию альтернативных источников энергии. Мы этим очень серьезно занимаемся", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Серьезные перспективы он также видит в сотрудничестве в лесной и деревообрабатывающей промышленности: "Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии".

В этой связи А. Лукашенко заметил, что по его поручению уже на протяжении ряда лет изучается опыт Швеции и Финляндии в части ведения лесного хозяйства, организации деревопереработки.

С учетом предстоящего запуска Белорусской АЭС в 2020 году Беларуси интересен опыт финской стороны по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции "Ханхикиви-1". "Тем более что ваша станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком", - заметил он.

А. Лукашенко также отметил, что концерн IKEA принял стратегию "Вперед в Беларусь" по наращиванию закупок продукции до 300 млн евро, сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза, газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, а бренд одежды H&M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

"Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь дипломатам.

Он также предложил вместе подумать, что можно сделать, чтобы визит в таком формате придал импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой.

"Важно говорить об отношениях между Финляндией и Беларусью, потому что это действительно хорошие, прагматичные отношения. Мы развиваем нашу торговлю, экономическое сотрудничество. И мы наблюдаем очень позитивные тенденции в этом направлении", - сказал Пекка Хаависто.

Он отметил активную деятельность белорусского посла в Хельсинки, который "помогает продвигать Беларусь и делать ее еще более интересной для финнов".

Пекка Хаависто констатировал, что стороны успешно развивают сотрудничество в лесной промышленности, сельском хозяйстве, обеспечении ядерной безопасности.

"У нас есть предложения, как усилить безопасность вашей станции в Островце, и по поводу того, как можно далее развивать контакты между гражданами обоих стран. Мы также готовы обсуждать вопросы, касающиеся прав человека", - добавил дипломат.

"Нам очень важно открыть весь неиспользованный потенциал сотрудничества между нашими государствами", - заявила Анн Линде.

По ее мнению, у Беларуси и Швеции есть большие возможности нарастить сотрудничество не только по существующим направлениям, но и в новых сферах.

"Наши отношения значительно улучшились за последний год, и мы приветствуем эту тенденцию", - подчеркнула глава шведского внешнеполитического ведомства.