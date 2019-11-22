Белорусская делегация участвует в пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит с 25 по 29 ноября в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в рамках заседания состоится защита отчета о международной оценке белорусской «антиотмывочной» системы.

Согласно графику оценок ЕАГ, международная оценка белорусской «антиотмывочной» проходила в 2018-2019 гг. Оценку осуществляли эксперты из Секретариата ЕАГ, Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана.

С целью защиты отчета в мероприятиях ЕАГ в Туркменистане примут участие представители Комитета государственного контроля, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, министерств по налогам и сборам, финансов, юстиции и других ведомств нашей страны.

Оценка «антиотмывочной» системы осуществлялась на предмет ее соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы.

Результаты оценки белорусской «антиотмывочной» системы во многом определят условия дальнейшего функционирования финансовой системы нашей страны.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, являясь региональной группой по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами-членами организации (членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). К настоящему времени такую оценку прошли 4 государства-члена ЕАГ – Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Китай.