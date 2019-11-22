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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И АВГУСТОВСКОГО КАНАЛА ПРЕЗЕНТОВАН ПОЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ
14:36 25.11.2019
Презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Гродноинвест» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» состоялась 23 ноября.
Как сообщает сайт СЭЗ, в мероприятии приняло участие более 20 представителей польского бизнеса, включая руководство Ассоциации польского бизнеса в Беларуси, Подлясского клуба бизнеса, Подлясской ассоциации «Клуб деловых женщин».
Польские бизнесмены ознакомились с историей и динамикой развития свободной экономической зоны в Гродненской области, перспективными направлениями белорусско-польских деловых отношений, изучили специальный правовой режим для резидентов СЭЗ и парка «Августовский канал», преимущества реализации логистических проектов в СЭЗ «Гродноинвест» на границе Беларуси и Польши в Свислочском и Гродненском районах.
В рамках визита были посещены инвестиционные площадки СЭЗ в Гродно и Гродненском районе, изучен опыт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с польским капиталом. В ходе переговоров обсуждены вопросы взаимодействия с польскими инвесторами в сфере деревообработки, химической отрасли, туризма и рекреации. Достигнута договоренность о проработке визита деловых кругов Лобезского повята.
На сегодня резидентами СЭЗ «Гродноинвест» являются 9 компаний с польским капиталом. Суммарно привлечено свыше 100 млн долл. США польских инвестиций, что составляет около 15% от общего объема иностранных инвестиций в СЭЗ «Гродноинвест». Товарооборот резидентов СЭЗ с Польшей по итогам 2018 г. составил 187 млн долл. США. За три года этот показатель увеличился в 1,5 раза. В основном белорусские компании поставляют в соседнюю страну продукты деревообработки и мебель, провода и предметы одежды.
Недавно резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стали компании с польским капиталом «Габи-Бел» и «Шинака Мебель Бел». 10 декабря текущего года в администрации СЭЗ «Гродноинвест» совместно с польским подразделением международной корпорации IKEA состоится Региональная конференция «Ведение бизнеса с IKEA».
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