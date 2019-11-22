Беларусь готова организовать сборку электробусов в Калининградской области. Этот проект Александр Лукашенко предложил 25 ноября на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым.

"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, можно расширить парк пассажирской техники области за счет современного экологичного транспорта - электробусов "Белкоммунмаш".

"Готовы организовать совместную сборку этой техники в вашем регионе", - предложил он.

Что касается Калининградской области, Александр Лукашенко подчеркнул, что это не просто важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси.

"Это географически и исторически очень близкая область", - отметил он.

По его словам, белорусы и калининградцы стремятся к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.

Делегация самого западного региона России уже посещала Минск два года назад. По словам Лукашенко, его предыдущая встреча с Антоном Алихановым придала новый импульс сотрудничеству.

"Надеюсь, этот визит позволит вам еще лучше узнать Беларусь, ее возможности, а предстоящие переговоры в правительстве и заседание белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству помогут расширить наши двусторонние связи", - сказал он.

Александр Лукашенко считает, что потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области предостаточно. В пример он привел запуск российской компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии "Автотор Холдинг".

"Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что Минские автобусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области.

По его мнению, можно еще расширить парк пассажирской техники за счет электробусов "Белкоммунмаш". Он также предложил идти дальше - организовать совместную сборку этой техники в Калининградской области.