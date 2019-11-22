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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ В ПОЛЬШЕ
13:05 25.11.2019
Представители туриндустрии Беларуси приняли участие в 27-й международной туристической выставке в Польше ТТ Warsaw-2019, которая 21-23 ноября 2019 года.
Туристический потенциал нашей страны был представлен на выставке в рамках работы Национального стенда Республики Беларусь, присутствие которого в экспозиции было организовано Государственным учреждением «Национальное агентство по туризму».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Национальное агентство по туризму», участники представили подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Также субъекты туристической индустрии рассказали о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.
В презентации туристического потенциала приняли участие представители управленич спорта и туризма Брестского, Гродненского облисполкома, компании «Виаполь», туроператора «Центркурорт» и другие.
Международная туристическая выставка ТТ Warsaw является одной из самых крупных в мире и проходит с 1993 года. Выставка собрала более 135 туроператоров и 450 экспонентов из 50 стран, а посещаемость составляет свыше 20 тыс. человек.
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