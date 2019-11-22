Представители туриндустрии Беларуси приняли участие в 27-й международной туристической выставке в Польше ТТ Warsaw-2019, которая 21-23 ноября 2019 года.

Туристический потенциал нашей страны был представлен на выставке в рамках работы Национального стенда Республики Беларусь, присутствие которого в экспозиции было организовано Государственным учреждением «Национальное агентство по туризму».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Национальное агентство по туризму», участники представили подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Также субъекты туристической индустрии рассказали о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.

В презентации туристического потенциала приняли участие представители управленич спорта и туризма Брестского, Гродненского облисполкома, компании «Виаполь», туроператора «Центркурорт» и другие.

Международная туристическая выставка ТТ Warsaw является одной из самых крупных в мире и проходит с 1993 года. Выставка собрала более 135 туроператоров и 450 экспонентов из 50 стран, а посещаемость составляет свыше 20 тыс. человек.