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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АРМЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛАРУСИ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ПЛАТФОРМЫ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
12:24 25.11.2019
Армения предлагает Беларуси участие в создании платформы по искусственному интеллекту. Такая информация была озвучена 22 ноября на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и президента Армении Армена Саркисяна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Армен Саркисян предложил обсудить возможные совместные IT-проекты, в том числе платформу по искусственному интеллекту.
"Нам нужны конкретные предложения, что мы сможем вместе сделать, - считает он. - Армении еще многое нужно сделать, чтобы догнать Беларусь в области IT".
"С удовольствием рассмотрим, у нас искусственный интеллект очень сильно развивается", - заметил Сергей Румас.
По мнению премьер-министра, объединив усилия, Беларусь и Армения могут двигаться в сфере IT быстрее.
"У вас есть свои конкурентные наработки, у нас свои. Нужно понять, как мы можем их совместить, чтобы получить синергетический эффект", - добавил он.
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