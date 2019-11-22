Макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов. Это отметил премьер-министр Сергей Румас 22 ноября в Лондоне во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства".

"В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта, ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов", - отметил он.

Беларусь - страна с открытой экономикой, две трети производимой продукции идет на экспорт. "Инвестор, который приходит на наш рынок, должен понимать это и учитывать, что внутренняя емкость рынка не очень большая. Однако мы являемся страной - участницей Евразийского экономического союза, через Беларусь инвестор получает доступ к 170-миллионному рынку ЕАЭС", - обратил внимание премьер-министр.

Что касается стандартов для бизнеса при создании производства в республике, то сейчас проводится работа с консультантами, в числе которых Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, для перехода на европейские нормы.

Сергей Румас также прокомментировал озабоченность со стороны инвесторов относительно того, что в Беларуси большая доля государственного сектора и недостаточно быстрыми темпами идут приватизационные процессы. Глава правительства обратил внимание, что доля госсектора - 45%, но еще 10 лет назад она была 55%. Сегодня государство разделяет функции собственника и регулятора на рынке, а на госпредприятиях внедряется система корпоративного управления - они будут конкурировать и уже конкурируют на равных с частными.

"Для инвесторов созданы хорошие условия, и мы приглашаем всех убедиться в этом, рассмотреть истории успеха, когда иностранные инвесторы открывали предприятия и они становились успешными. Приглашаем всех увидеть это своими глазами в Беларуси", - резюмировал Сергей Румас.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство Беларуси готово рассматривать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит его работу.

"Мы рады любому инвестору - это могут быть как проекты "гринфилд", так и в сфере приватизациии. У нас в Беларуси нет никаких приватизационных списков. Глава нашего государства неоднократно говорил, что любое государственное предприятие может быть приватизировано. Мы готовы рассматривать конкретные предложения инвесторов по любому предприятию, если они помогут улучшить деятельность предприятия, инвестор может принести что-то новое, чего не может дать государство", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр заверил, что правительство готово очень внимательно изучить все такие предложения инвесторов.

Как сообщает Аппарат Совмина, Сергей Румас согласился с участниками форума, что инвестиционный саммит для стран-участниц "Восточного партнерства" мог бы стать ежегодным. Следующее мероприятие в таком формате готова принять Грузия.