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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗВИТИИ ПЕРЕВОЗОК С КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
11:29 25.11.2019

Перевозки в сообщении с самым западным регионом Российской Федерации – среди приоритетных и перспективных для Белорусской железной дороги. На этом направлении имеется значительный резерв для увеличения объемов перевозок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за 10 месяцев 2019 года Белорусской железной дорогой в сообщении с Калининградской областью перевезено 8,1 млн тонн грузов. Наибольший объем экспорта по железной дороге из Беларуси в Калининградскую область составляют цемент, строительные грузы и продовольственные товары. Среди белорусских предприятий-экспортеров наиболее крупные – ООО «Белагротерминал», ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Беларуськалий», РУПП «Гранит», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО «Доломит».

Особое внимание Белорусская железная дорога уделяет перевозке грузов контейнерными поездами. За январь-октябрь 2019 года общий объем перевозок грузов в контейнерах в сообщении с Калининградской областью транзитом по территории Республики Беларусь вырос в 1,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил более 22 тыс. контейнеров в ДФЭ.

25 ноября делегация Белорусской железной дороги примет участие в 16-м заседании Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного управления Республики Беларусь с Калининградской областью Российской Федерации, которое состоится в Минске.

5 декабря в Калининграде Белорусская железная дорога при поддержке Отделения посольства Беларуси в России в Калининграде, правительства Калининградской области и Калининградской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит круглый стол «Транспортно-логистический потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью». Деловая программа круглого стола включает ряд актуальных вопросов по перевозке и привлечению грузопотоков в Калининградском направлении, тарифным условиям дороги при организации перевозок российских внешнеторговых грузов.
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