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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕРГЕЙ РУМАС НАЗВАЛ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР, IT И СФЕРУ УСЛУГ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ
10:42 25.11.2019

Высокотехнологичный сектор, IT и сфера услуг - наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций в экономику Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 22 ноября в Лондоне во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства".

"Высокотехнологичный сектор сегодня в фокусе внимания Правительства Беларуси. У нас создана специальная юрисдикция - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где мы развиваем и поддерживаем высокотехнологичную промышленность, новые материалы, нано- и биотехнологии, фармацевтическую промышленность. В этом парке созданы мегальготы для инвесторов - как налоговые, так и касательно приобретения земли в собственность", - подчеркнул Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Кроме того, для резидентов парка создан благоприятный административный режим - регистрация предприятий проходит в чрезвычайно короткие сроки по принципу одного окна.

"Сегодня этот парк показывает потрясающий рост, к нам приходят инвесторы практически со всего мира. Мы рассчитываем, что за этим направлением будущее в Беларуси", - добавил премьер-министр.

Еще одним направлением для инвестиций он назвал IT-сектор, поскольку в Беларуси создан специальный режим работы для резидентов Парка высоких технологий, действуют элементы английского права.

"Сегодня ПВТ растет на 30-40% в год. Мы ожидаем, что по 2019 году только экспорт Парка высоких технологий принесет в страну $2 млрд", - отметил Сергей Румас.

Кроме того, правительство приветствует инвестиции в сектор услуг. Благодаря удобному географическому положению Беларуси выгодно вложение средств в транспортный сектор. Инвесторов может привлечь гостиничный и ресторанный бизнес, сектор образовательных услуг и медицинский туризм.

"В целом сегодня сектор услуг демонстрирует опережающий рост по сравнению с основной экономикой. Мы всячески поддерживаем приход инвесторов и считаем, что за этим сектором также большое будущее", - резюмировал Сергей Румас.
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