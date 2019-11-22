ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ОБСУЖДЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ВАШИНГТОНЕ
10:17 25.11.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в рамках визита 21-22 в Вашингтон принял участие в ряде мероприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 21 ноября заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в аналитической конференции «Запад и Беларусь: взаимное открытие», организованной в Фонде Карнеги за международный мир при поддержке Джеймстаунского фонда. Главными темами дискуссий стали белорусско-американские и белорусско-европейские отношения, политическая обстановка в Беларуси и регионе.

Центральным элементом мероприятия стала панельная дискуссия «Американо-белорусские отношения и сближение позиций», в качестве докладчиков на которой выступили О.Кравченко, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, руководитель программы в Центре по анализу европейской политики, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бенджамин Ходжес. Модератором дискуссии выступил президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард.

В конференции приняли участие представители Госдепартамента и Министерства обороны США, ряда ведущих аналитических центров, СМИ и неправительственных организаций, посольств иностранных государств в Вашингтоне.

22 ноября заместитель министра иностранных дел Беларуси принял участие в «круглом столе» с участием американских деловых кругов, организованном при поддержке Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы.

О. Кравченко также провел встречи с заместителем старшего директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Джоном Эратом и помощником Торгового представителя США Дон Шэклфорд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2685 +0.0003
USD 2.0501 +0.0022
RUB 3.2216 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2700
USD 2.0560 2.0600
RUB 3.2220 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 25.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1050
EUR/RUB 70.2000 70.5500
USD/RUB 63.7000 63.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте