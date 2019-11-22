Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в рамках визита 21-22 в Вашингтон принял участие в ряде мероприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 21 ноября заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в аналитической конференции «Запад и Беларусь: взаимное открытие», организованной в Фонде Карнеги за международный мир при поддержке Джеймстаунского фонда. Главными темами дискуссий стали белорусско-американские и белорусско-европейские отношения, политическая обстановка в Беларуси и регионе.

Центральным элементом мероприятия стала панельная дискуссия «Американо-белорусские отношения и сближение позиций», в качестве докладчиков на которой выступили О.Кравченко, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, руководитель программы в Центре по анализу европейской политики, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бенджамин Ходжес. Модератором дискуссии выступил президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард.

В конференции приняли участие представители Госдепартамента и Министерства обороны США, ряда ведущих аналитических центров, СМИ и неправительственных организаций, посольств иностранных государств в Вашингтоне.

22 ноября заместитель министра иностранных дел Беларуси принял участие в «круглом столе» с участием американских деловых кругов, организованном при поддержке Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы.

О. Кравченко также провел встречи с заместителем старшего директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Джоном Эратом и помощником Торгового представителя США Дон Шэклфорд.