Дальнейшее развитие белорусско-европейских отношений после смены портфелей в Еврокомиссии обсуждалось 22 ноября на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

"Наша встреча проходит накануне смены портфелей в Еврокомиссии. Я осведомлен, что в новом составе вы получите бюджетный портфель, это очень важный участок. Одновременно вопросы формирования бюджета - одна из самых ответственных миссий", - отметил Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Говоря про инвестиционный саммит ЕБРР для стран "Восточного партнерства", он подчеркнул, что это очень важное для Беларуси мероприятие. К слову, идея такого инвестиционного саммита исходила от белорусской стороны.

"Очень хорошо, что саммит проходит под эгидой Европейского банка реконструкции и развития. Это позволяет привлечь действительно важных инвесторов, которые заинтересованы в работе со странами "Восточного партнерства", - отметил премьер-министр.

Йоханнес Хан, в свою очередь, предложил обсудить ключевые направления сотрудничества в несколько ближайших месяцев, а также вопросы, по которым стороны хотели бы добиться прогресса.