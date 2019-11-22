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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕРГЕЙ РУМАС И ЙОХАННЕС ХАН ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-ЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ СМЕНЫ ПОРТФЕЛЕЙ В ЕВРОКОМИССИИ
09:15 25.11.2019
Дальнейшее развитие белорусско-европейских отношений после смены портфелей в Еврокомиссии обсуждалось 22 ноября на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.
"Наша встреча проходит накануне смены портфелей в Еврокомиссии. Я осведомлен, что в новом составе вы получите бюджетный портфель, это очень важный участок. Одновременно вопросы формирования бюджета - одна из самых ответственных миссий", - отметил Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.
Говоря про инвестиционный саммит ЕБРР для стран "Восточного партнерства", он подчеркнул, что это очень важное для Беларуси мероприятие. К слову, идея такого инвестиционного саммита исходила от белорусской стороны.
"Очень хорошо, что саммит проходит под эгидой Европейского банка реконструкции и развития. Это позволяет привлечь действительно важных инвесторов, которые заинтересованы в работе со странами "Восточного партнерства", - отметил премьер-министр.
Йоханнес Хан, в свою очередь, предложил обсудить ключевые направления сотрудничества в несколько ближайших месяцев, а также вопросы, по которым стороны хотели бы добиться прогресса.
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