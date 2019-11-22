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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
15:55 22.11.2019
Вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсуждались 21 ноября в Национальном центре маркетинга МИД на встрече посла Великобритании Жаклин Перкинс с директором НЦМ Валерием Садохо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, стороны обсудили возможности Национального центра маркетинга для активизации двустороннего сотрудничества.
Особое внимание Ж. Перкинс уделила порталу Export.by, с помощью которого британские компании находят партнеров в нашей стране, а также информационным ресурсам, содержащим сведения о закупках предприятий и организаций Беларуси и зарубежных стран.
Посол Великобритании также информировала о том, что в связи с Brexit ее страна заинтересована в активизации внешней торговли за пределами Евросоюза, в том числе с Беларусью.
Сторонами достигнуты договоренности об обмене статистическими данными, торговыми и инвестиционными предложениями и проведении белорусско-британского бизнес-форума.
Великобритания является четвертым внешнеторговым партнером Беларуси после России, Украины, Китая с долей белорусского экспорта более 4%.
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