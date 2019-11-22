Возможности для сотрудничества Беларуси и Великобритании после Brexit будут возрастать. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече в Лондоне с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским.

«Великобритания взяла курс на выход из Евросоюза, и в рамках проекта "Глобальная Британия" мы видим, что наши возможности сотрудничества по различным направлениям будут только возрастать, - отметил С. Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что сотрудничество Беларуси и Великобритании складывается очень хорошо: развиваются экономические, политические, гуманитарные, военные связи.

«Правительство Беларуси прилагает все усилия, чтобы контакты только расширялись», - заверил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегодня в Лондоне белорусская делегация примет участие в инвестиционном форуме «Восточного партнерства».

«Для нас очень важна экономическая составляющая "Восточного партнерства". Мы активно взаимодействуем с международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, и завтра рассчитываем подписать многомиллионные соглашения», - добавил С. Румас.

Майкл Кентский выразил надежду на развитие сотрудничества с Беларусью в сфере дорожного хозяйства.