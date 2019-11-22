|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСЛЕ BREXIT ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ ВОЗРАСТАТЬ– СЕРГЕЙ РУМАС
14:10 22.11.2019
Возможности для сотрудничества Беларуси и Великобритании после Brexit будут возрастать. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече в Лондоне с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским.
«Великобритания взяла курс на выход из Евросоюза, и в рамках проекта "Глобальная Британия" мы видим, что наши возможности сотрудничества по различным направлениям будут только возрастать, - отметил С. Румас.
Премьер-министр обратил внимание, что сотрудничество Беларуси и Великобритании складывается очень хорошо: развиваются экономические, политические, гуманитарные, военные связи.
«Правительство Беларуси прилагает все усилия, чтобы контакты только расширялись», - заверил он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегодня в Лондоне белорусская делегация примет участие в инвестиционном форуме «Восточного партнерства».
«Для нас очень важна экономическая составляющая "Восточного партнерства". Мы активно взаимодействуем с международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, и завтра рассчитываем подписать многомиллионные соглашения», - добавил С. Румас.
Майкл Кентский выразил надежду на развитие сотрудничества с Беларусью в сфере дорожного хозяйства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2019
Курсы в банках
на 22.11.2019
Конвертация в банках
на 22.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте