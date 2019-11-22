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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОБУСОВ «БЕЛКОММУНМАШ» ПОЯВИТСЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
13:05 22.11.2019

Сборочное производство электробусов «Белкоммунмаш» появится в Великобритании. Соответствующее соглашение подписали 21 ноября в Лондоне ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» и британская компания CAD CAM Automotive в присутствии премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

Как отметил С. Румас на встрече с управляющим директором компании CAD CAM Automotive Мартином Уилером, Великобритания ставит перед собой амбициозные цели для перехода на экологически чистый транспорт – от создания в городах зон Zero Emissions до полного запрета продаж автомобилей на газомоторном топливе к 2040 году.

Поэтому С. Румас полагает, что компании, которые сегодня займутся производством экологически чистых автомобилей, получат в будущем большое преимущество.

«Пилотный проект по эксплуатации белорусского электробуса в Великобритании, который начнется в ближайшее время, покажет преимущества этого вида транспорта и поможет убедиться нашим британским партнерам, что Беларусь способна производить качественные электробусы», - отметил премьер-министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, при условии организации устойчивого сбыта объемы сборки могут достигнуть до 300 единиц в год.

«Наверное, и 300 электробусов - это не предел, но сейчас важно сделать первый шаг», - сказал С. Румас.

М. Уилер в свою очередь отметил, что сборочное производство станет хорошей возможностью показать белорусские технологии в Великобритании.

«Это очень интересное время, очень большие возможности для развития электротранспорта в настоящее время в Великобритании. Сейчас происходят большие изменения на британском рынке традиционных автомобилей, и рынок автобусов будет очень развиваться особенно интенсивно. Это большая возможность в том числе показать белорусские технологии в Великобритании в то время, когда рынок к этому по-настоящему готов. Это для нас первый шаг к дальнейшим длительным отношениям», - сказал управляющий директор CAD CAM Automotive.
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