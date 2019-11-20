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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БМЗ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В РОССИЮ НА 40 МЛН ДОЛЛАРОВ
12:17 22.11.2019

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» на международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2019», которая прошла 12-15 ноября в Москве, подписало соглашения на поставку металлопродукции на сумму около $40 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, БМЗ также завоевало награды в конкурсах на лучшие видеопродукцию Metal-Vision’2019 и издание металлургических компаний и научно-исследовательских организаций.

В частности, предприятие отмечено кубком за «Лучшую экспозицию» и дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг». Россия возглавляет топ-5 стран импортеров белорусской металлопродукции. Поэтому БМЗ ежегодно принимает активное участие в специализированной выставке «Металл-Экспо», которая считается одним из главных событий в металлургической отрасли СНГ и собирает представителей сотен компаний из десятков стран мира. Масштабный форум позволяет производителям продемонстрировать свой потенциал, ознакомиться с достижениями конкурентов и провести переговоры с потенциальными потребителями. Нынешняя выставка не стала исключением. В ее рамках специалисты БМЗ провели ряд деловых встреч, некоторые из которых закончились подписанием конкретных соглашений на поставку металлопродукции в 2020 году. Речь идет об экспорте бесшовных труб, катанки, конструкционного проката и проволоки для рукавов высокого давления на общую сумму около $40 млн.

«Металл-Экспо’2019» стала результативной для БМЗ не только в плане проведенных переговоров с потребителями. Предприятие успешно заявило о себе и на специализированных конкурсах, проходивших в рамках выставки. Так, имиджевый ролик БМЗ «Скажи мне», повествующий о металлургах, отмечен специальной наградой за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли конкурса Metal-Vision’2019. Золотую медаль конкурса изданий металлургических компаний и научно-исследовательских организаций завоевал разработанный специалистами БМЗ справочник-атлас «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции». Данное издание представляет собой обобщение уникального практического опыта работы завода за 1984-2018 годы.

Высокую оценку организаторов «Металл-Экспо’2019» получил и сам стенд Белорусского металлургического завода, который был оформлен с использованием рисунков, победивших в конкурсе «Я хочу быть металлургом» и подаренных детьми на Дне открытых дверей БМЗ. Особый интерес посетителей вызвали также представленные на стенде игрушка-талисман завода Искрик и книга о его приключениях. За креативный и творческий подход к участию в выставке предприятие было отмечено кубком за «Лучшую экспозицию» и диплом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».
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