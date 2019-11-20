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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ ЕБРР ДО 500 МЛН ЕВРО
11:20 22.11.2019

Беларусь рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику страны до 500 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«В прошлом году нам удалось достичь рекордных объемов двусторонних сделок – 360 млн евро. Это результат слаженной работы профессиональной команды ЕБРР и наших министерств. Полагаю, что надо ставить новую планку. Мы рассчитываем, что если до конца года воплотим все наши планы, то превысим рекордный уровень 2018 года. Думаю, нам по силам брать планку в 500 млн евро. Мы рады, что наше стремление к наращиванию инвестиций как в государственный, так и в частный сектор находит понимание со стороны как руководства банка, так и менеджмента», - отметил С. Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, у Беларуси и ЕБРР широкая повестка сотрудничества. В 2018 году подписано несколько соглашений для реализации проектов в области инфраструктуры. В текущем году заключено соглашение по реализации проекта «Чистая вода Витебской области», который является пилотным по строительству станций обезжелезивания для обеспечения населения этого региона чистой водой.

По словам премьер-министра, сегодня в Лондоне планируется подписать соглашение для реализации очередного проекта в жилищно-коммунальном секторе. В частности, с привлечением ресурсов Европейского банка реконструкции и развития (почти 27 млн евро) проведут реконструкцию водоканалов в семи городах Беларуси.

«Реализация проектов в области водоснабжения с ресурсной поддержкой ЕБРР является традицией, которую хотели бы продолжить и в дальнейшем», - заметил С. Румас.

В работе с ЕБРР находятся еще несколько проектов. Отдельно премьер-министр выделил новую инициативу по строительству энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах.

«Это очень важный проект для увеличения потенциала по привлечению частных инвесторов в наши свободные экономические зоны. Надеюсь, соответствующее кредитное соглашение по проекту будет заключено уже в этом году, возможно, не в Лондоне, а в Минске», - добавил он.

Глава правительства также подчеркнул, что благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития активно готовится пилотный проект на условиях государственно-частного партнерства для реконструкции автомобильной дороги М10.

«Мы признательны ЕБРР за заинтересованность в успешном завершении подготовки проекта и его последующей реализации», - добавил С. Румас.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси.
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