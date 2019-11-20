Продукция белорусского ВПК была высоко оценена зарубежными специалистами на 16-й Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2019, которая 21 ноября завершила свою работу в Дубае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, высокая оценка экспертов укрепила позиции на рынке вооружений не только отдельных предприятий, но и повысила имидж Беларуси.

В качестве экспонентов в выставке приняли участие организации оборонного сектора экономики Республики Беларусь: на объединенном стенде, организованном Госкомвоенпромом, – ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ», OAO «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», ООО «КБ Беспилотные вертолеты» и РУП «НПЦ МБК» НАН Беларуси; на стенде компании-партнера – ООО «Оборонные инициативы».

На белорусской экспозиции был представлен широкий спектр беспилотных систем самолетного и вертолетного типа, а также эффективных средств по противодействию применения беспилотных летательных аппаратов.

Беларусь на этом престижном авиасалоне была представлена официальной делегацией во главе с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко.

В рамках Dubai Airshow-2019 руководитель белорусской делегации провел ряд встреч и переговоров с начальником Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Хамадом Мухаммедом Тани аль-Румейси и командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил ОАЭ генерал-майором Ибрагимом Нассером аль-Алауи, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военно-технической сфере и перспективы его развития.

Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко также провел переговоры с исполнительным директором холдинга EDGE (ОАЭ) Фейсалом аль-Баннаи и посетил экспозицию холдинга, который становится передовым технологическим конгломератом, нацеленным на изменение возможностей эмиратской оборонной промышленности, где ознакомился с представленной продукцией.

Руководитель белорусской делегации провел переговоры с российскими коллегами: директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым и генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым, в ходе которых стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, в том числе совместной скоординированной деятельности при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

На встрече председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с помощником министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненандом Милорадовичем рассматривались вопросы текущего состояния военно-технического сотрудничества, в том числе выполнение действующих контрактов.

16-я Международная авиакосмическая выставка Dubai Airshow-2019, по заявлениям организаторов, является третьей крупнейшей в мире авиационной выставкой (после Ле-Бурже и Фарнборо). В этом году свои продукцию и услуги представляли 1288 компаний, в том числе 100 новых, 87 тысяч авиационных специалистов и 160 официальных делегаций со всего мира.

На открытии присутствовали премьер-министр и правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном.

«Участие в международной выставке Dubai Airshow-2019 белорусской делегации и проведенная рекламно-выставочная работа стали важным звеном военно-технического сотрудничества Республики Беларусь не только с ОАЭ, но и с другими заинтересованными странами Ближнего Востока, позволили открыть перед отечественными оборонщиками хорошие возможности, укрепить уже имеющиеся контакты, повысить доверие и, представляя свою конкурентоспособную продукцию, найти новых партнеров», - прокомментировали в Госкомвоенпроме.