Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров внимание было уделено взаимодействию между Беларусью и ОАЭ в консульской сфере. В частности, собеседники затронули вопросы скорейшего завершения компетентными органами двух стран внутригосударственных процедур по ратификации протокола о введении безвизового режима, обсудили возможность взаимного признания водительских удостоверений, взаимное оказание юридической помощи и другие вопросы.

На встрече также обсуждены итоги недавно состоявшихся визитов на высшем уровне. Стороны положительно оценили развитие политических контактов, а также отметили рост товарооборота между двумя странами.

По итогам переговоров намечены дальнейшие шаги по развитию белорусско-эмиратских отношений, включая взаимодействие профильных ведомств по консульским вопросам.

По итогам 2018 года объем белорусско-эмиратской торговли составил 72,3 млн. долларов США, в том числе белорусский экспорт – 58 млн. долларов. В январе – сентябре 2019 г. товарооборот с ОАЭ составил 86,7 млн. долларов, из них белорусский экспорт – 71,9 млн. долларов (187,3% к аналогичному периоду 2018 года).