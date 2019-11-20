Беларусь готова делиться опытом разработки и реализации интеграционных программных документов в научно-технической и инновационной сфере, а также участвовать в инициативах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области науки и инноваций. Об этом заявил на открытии пятого совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств – членов ШОС председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, наибольший интерес взаимодействия с ШОС представляют идеи ИКТ и цифровой трансформации (электронное правительство, умный город, информационная безопасность), развитие инновационной инфраструктуры, внедрение современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. А. Шумилин выступил также с инициативой создания учебно-демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям и современной транспортной инфраструктуры, в том числе мультимодальных транспортно-логистических центров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Беларусь имеет обширный опыт по выработке механизмов реализации совместных многосторонних научно-исследовательских и инновационных проектов. В частности, является одним из разработчиков Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. К слову, за время выполнения программы обеспечено институциональное становление системы органов управления, отлажено их взаимодействие, в государствах – участниках СНГ построены национальные структуры инновационного развития, сформирована соответствующая нормативно-методическая база, включающая 31 документ. В настоящее время выполняется 10 межгосударственных инновационных проектов, которые дают конкретные результаты для экономик государств – участников СНГ.

«В связи с тем, что Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года хорошо себя зарекомендовала, есть конкретные результаты ее реализации и большой интерес ученых из стран СНГ к углублению сотрудничества, сейчас разрабатывается проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств − участников СНГ на период до 2030 года», - сказал А. Шумилин.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки». Беларусь имеет статус государства – наблюдателя при ШОС.