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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ С ГЛАВОЙ EMAAR PROPERTIES РЕАЛИЗАЦИЮ В БЕЛАРУСИ РЯДА ПРОЕКТОВ
14:43 21.11.2019
Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 ноября на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.
Александр Лукашенко напомнил, что во время его недавнего визита в ОАЭ стороны уже обсуждали направления двустороннего сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Минск Мухаммед Али аль-Аббар был приглашен, чтобы более конкретно обсудить работу Emaar Properties в Беларуси.
"Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства, - заявил Лукашенко. - Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но, откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики".
Он заметил, что компания Emaar Properties известна не только в арабском мире. По его мнению, ее сотрудничество с Беларусью стало бы хорошим сигналом для всего мирового сообщества и подтвердило бы наличие в стране хороших условий для работы инвесторов.
"Знаю, что вы абы куда не ходите, как в Беларуси у нас говорят", - обратил внимание Лукашенко.
Какие именно проекты намерена реализовывать арабская компания в Беларуси, уже обсуждалось за закрытыми дверями. Однако Лукашенко отметил, что ему понравились некоторые идеи руководства ОАЭ.
"Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания Наследного принца здесь, в Беларуси, мне понравился ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которую я хотел бы здесь обсудить", - добавил он.
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