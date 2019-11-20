Делегация «БКМ Холдинг» во главе с генеральным директором предприятия Владимиром Королем в ходе визита 19-20 ноября в Испанию провела ряд встреч и переговоров с предприятиями и организациями Каталонии, заинтересованными в налаживании сотрудничества с белорусским предприятием по вопросам поставки электробусов и организации сборочного производства белорусской техники в данном испанском регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, делегация БКМ Холдинг посетила Лериду, где провела переговоры по возможной локализации сборочного производства с руководством крупного производителя электрооборудования для общественного транспорта испанской компанией Refisa.

В рамках посещения международного конгресса по развитию умных городов – Smart City Expo World Congress-2019 в Барселоне, одним из направлений которого является развитие и инновации транспортных систем городов, состоялись переговоры с руководством железнодорожной компанией Каталонии — Ferrocarrills de Generalitat de Cataluña по вопросам налаживания сотрудничества. Поиск возможных вариантов взаимодействия был обсужден на встрече с испанским государственным агентством по инвестициям Invest in Spain – ICEX.

В. Король провел презентацию белорусских электробусов для крупнейших операторов общественного транспорта Барселоны и одноименной провинции – компаний: TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) и AMB (Area Metropolitana de Barcelona).

Состоялись переговоры представителей предприятия с министром инфраструктуры и транспорта Каталонии Исидре Гавином, с заместителем мэра Барселоны Лайа Бонет Рулл, проведены встречи с крупными транспортными компаниями Каталонии Sagales и Moventia.

С учетом повышенных требований к экологической ситуации в крупных и промышленных городах Испании и ввиду предпринимаемых на муниципальных уровнях мер по защите окружающей среды предпринимаемые шаги «БКМ Холдинг» по проработке возможностей поставок электробусов предприятия и организации сборки позволят закрепиться на данном перспективном рынке.