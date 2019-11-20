ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ БЕЛАРУСИ И КОМПАНИЯ AMERICAN EXPRESS БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
11:57 21.11.2019

В центральном аппарате Следственного комитета 20 ноября 2019 года с участием иностранных делегаций состоялся ряд совместных мероприятий, посвященных усовершенствованию взаимодействия с международными платежными системами и финансовыми организациями в ходе расследования уголовных дел о киберпреступлениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, программа мероприятий была открыта встречей первого заместителя председателя Следственного комитета Алексея Волкова с делегацией международной платежной системы American Express, возглавляемой вице-президентом службы безопасности Брайаном Мерфи.

Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества. Начиная с 2013 года, белорусское ведомство и American Express успешно взаимодействовали в рамках установления фактических обстоятельств киберпреступлений.

«Наиболее важным аспектом сегодня является оперативность обмена информацией» – отметил Алексей Волков.

«Безусловно, государственно-частное партнерство в сфере противодействия киберугрозам является очень важным. Поэтому мы действительно очень ценим приглашение на данное мероприятие и думаем, что оно будет достаточно продуктивным», – сказал Брайан Мерфи.

По итогам встречи Алексей Волков и Брайан Мерфи подписали протокол, в котором в числе прочего заявляется о намерении обмениваться информацией о преступлениях против информбезопасности, о новых видах кибератак и угроз, оказывать содействие в исследовании вредоносных продуктов. Кроме того, отмечена заинтересованность двух сторон в расширении форм и способов сотрудничества.

Также при участии представителей Нацбанка Беларуси, Министерства внутренних дел, платежных систем American Express, Visa International, Mastercard, торговой криптовалютной платформы Paxful и белорусского проекта Currency.com проведен обучающий семинар на тему «Механизмы и возможности взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений».

Открывая семинар, первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков отметил важность налаживания контактов и совершенствования государственно-частного партнерства.

«В профессиональной деятельности сотрудники Следственного комитета сталкиваются с новыми рисками, вызовами и угрозами в информационном пространстве, адекватно противостоять которым возможно при условии объединения совместных усилий правоохранителей и представителей бизнес-сообществ различных государств», - подчеркнул генерал-майор юстиции.

Ряд представителей делегаций выступили с докладами и презентациями, содержащими в себе информацию о текущих тенденциях в сфере обеспечения кибербезопасности, механизмах взаимодействия платежных систем и правоохранительных органов. Многие сведения лишь подчеркивают актуальность налаживания эффективных связей и консолидации действий правоохранителей и представителей финансовой системы.

Например, вице-президент компании MasterCard Europe в Российской Федерации Евгений Балезин сообщил, что в последние годы, по данным Vistage, ущерб от кибератак составляет более 350 млрд долларов и продолжает расти.

Начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ Следственного комитета Сергей Гамко привел конкретные примеры успешного взаимодействия с зарубежными коллегами, в том числе ФБР США и платежной системой American Express. Он отметил, что контакты с платежными системами не ограничиваются лишь получением сведений о незаконных транзакциях. Сотрудничество получило развитие и в сфере исследования вредоносных программ с последующим предоставлением заключений, позволивших собрать необходимую доказательственную базу по уголовному делу.

Также участники мероприятия обсудили способы получения информации в рамках международного сотрудничества, практику использования злоумышленниками криптовалют в преступных целях и иные темы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2019
валюта курс
EUR 2.2667
USD 2.0476
RUB 3.2008
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2667 +0.0021
USD 2.0476 +0.0019
RUB 3.2008 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2690
USD 2.0460 2.0490
RUB 3.2020 3.2090
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1050 1.1090
EUR/RUB 70.6000 70.9000
USD/RUB 63.8000 64.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте