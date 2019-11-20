В центральном аппарате Следственного комитета 20 ноября 2019 года с участием иностранных делегаций состоялся ряд совместных мероприятий, посвященных усовершенствованию взаимодействия с международными платежными системами и финансовыми организациями в ходе расследования уголовных дел о киберпреступлениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, программа мероприятий была открыта встречей первого заместителя председателя Следственного комитета Алексея Волкова с делегацией международной платежной системы American Express, возглавляемой вице-президентом службы безопасности Брайаном Мерфи.

Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества. Начиная с 2013 года, белорусское ведомство и American Express успешно взаимодействовали в рамках установления фактических обстоятельств киберпреступлений.

«Наиболее важным аспектом сегодня является оперативность обмена информацией» – отметил Алексей Волков.

«Безусловно, государственно-частное партнерство в сфере противодействия киберугрозам является очень важным. Поэтому мы действительно очень ценим приглашение на данное мероприятие и думаем, что оно будет достаточно продуктивным», – сказал Брайан Мерфи.

По итогам встречи Алексей Волков и Брайан Мерфи подписали протокол, в котором в числе прочего заявляется о намерении обмениваться информацией о преступлениях против информбезопасности, о новых видах кибератак и угроз, оказывать содействие в исследовании вредоносных продуктов. Кроме того, отмечена заинтересованность двух сторон в расширении форм и способов сотрудничества.

Также при участии представителей Нацбанка Беларуси, Министерства внутренних дел, платежных систем American Express, Visa International, Mastercard, торговой криптовалютной платформы Paxful и белорусского проекта Currency.com проведен обучающий семинар на тему «Механизмы и возможности взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений».

Открывая семинар, первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков отметил важность налаживания контактов и совершенствования государственно-частного партнерства.

«В профессиональной деятельности сотрудники Следственного комитета сталкиваются с новыми рисками, вызовами и угрозами в информационном пространстве, адекватно противостоять которым возможно при условии объединения совместных усилий правоохранителей и представителей бизнес-сообществ различных государств», - подчеркнул генерал-майор юстиции.

Ряд представителей делегаций выступили с докладами и презентациями, содержащими в себе информацию о текущих тенденциях в сфере обеспечения кибербезопасности, механизмах взаимодействия платежных систем и правоохранительных органов. Многие сведения лишь подчеркивают актуальность налаживания эффективных связей и консолидации действий правоохранителей и представителей финансовой системы.

Например, вице-президент компании MasterCard Europe в Российской Федерации Евгений Балезин сообщил, что в последние годы, по данным Vistage, ущерб от кибератак составляет более 350 млрд долларов и продолжает расти.

Начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ Следственного комитета Сергей Гамко привел конкретные примеры успешного взаимодействия с зарубежными коллегами, в том числе ФБР США и платежной системой American Express. Он отметил, что контакты с платежными системами не ограничиваются лишь получением сведений о незаконных транзакциях. Сотрудничество получило развитие и в сфере исследования вредоносных программ с последующим предоставлением заключений, позволивших собрать необходимую доказательственную базу по уголовному делу.

Также участники мероприятия обсудили способы получения информации в рамках международного сотрудничества, практику использования злоумышленниками криптовалют в преступных целях и иные темы.