Делегация Госстандарта Беларуси во главе с первым заместителем председателя комитета Ириной Осмола принимает участие в 44-м заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации (ЕА), которое проходит 20-21 ноября в Будапеште.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на заседания рассмотрят ход реализации стратегии ЕА до 2025 г. и актуализированный план мероприятий по ее выполнению. Будут обсуждаться вопросы пересмотра политики управления ЕА, развития инфраструктуры аккредитации в Европе. Участники также ознакомятся с развитием функционала и новыми возможностями цифровой платформы ЕА.

В рамках заседания будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности советов и комитетов ЕА, проведены экспертные консультации.

Белорусская делегация планирует рабочую встречу с руководством органа по аккредитации Венгрии, в ходе которой стороны обсудят направления сотрудничества в сфере аккредитации и оценки соответствия и рассмотрят план мероприятий, направленный на реализацию меморандума о понимании между органами по аккредитации Венгрии и Беларуси.

Госстандарт обеспечивает участие Беларуси в технической работе ЕА и представление в международных и региональных организациях по аккредитации.

Членство в ЕА позволяет отечественным специалистам участвовать в работе технических комитетов ЕА, Совета по принятию решений о взаимном признании и генеральных ассамблеях, учитывать интересы государства при разработке/пересмотре документов ЕА для обязательного применения органом по аккредитации и аккредитованными органами по оценке соответствия и тем самым поддерживать Национальную систему аккредитации в соответствии с международными требованиями.

В октябре 2018 г. Беларусь подписала соглашение о признании результатов оценки соответствия с ЕА (ЕА BLA), а впоследствии – и с международными организациями в области аккредитации (ILAC, IAF). Это означает, что Национальная система аккредитации стала полноправным партнером европейского и международного сообщества по аккредитации и на равных условиях претендует на признание выданных в стране протоколов испытаний, сертификатов калибровки, соответствия продукции, услуг, систем менеджмента и персонала при осуществлении международной торговли.

ЕА является ассоциацией национальных органов по аккредитации в европейском регионе. Аккредитация пользуется широкой поддержкой европейской промышленности и сообщества по оценке соответствия в целях обеспечения соответствия продукции применимым требованиям, устранения барьеров для органов по оценке соответствия и содействия развитию предпринимательской деятельности в Европе. В настоящее время в ЕА насчитывается 50 полноправных и ассоциированных членов.