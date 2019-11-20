МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ОБСУЖДАЮТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЭКСПОРТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

09:10 21.11.2019 Посол Беларуси Станислав Чепурной и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Чултэмийн Улаан обсудили на встрече 20 ноября актуальные вопросы белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, обсуждалась в том числе практическая реализация генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита.