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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАИП ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ GOING GLOBAL В ЛОНДОНЕ
17:28 20.11.2019

Национальное агентство инвестиций и приватизации примет участие в международной выставке Going Global Live 2019, которая пройдет 27-28 ноября в Лондоне (Великобритания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, агентство выступит в качестве экспонента, а также представит инвестиционный потенциал Беларуси в качестве спикера конференции.

В рамках выставки НАИП организует работу странового стенда Беларуси, где представит преференциальные режимы и наиболее перспективные предложения в промышленности, туризме, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, логистической и транспортной инфраструктуре.

Going Global Live – ведущая европейская выставка для международных корпораций и агентств по привлечению инвестиций.

Основной целью выставки является ознакомление участников, потенциальных инвесторов, с возможностями инвестирования в различные регионы. В 2019 году планируется посещение 6000 участников.
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