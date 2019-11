МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАИП ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ GOING GLOBAL В ЛОНДОНЕ

17:28 20.11.2019 Национальное агентство инвестиций и приватизации примет участие в международной выставке Going Global Live 2019, которая пройдет 27-28 ноября в Лондоне (Великобритания). Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, агентство выступит в качестве экспонента, а также представит инвестиционный потенциал Беларуси в качестве спикера конференции. В рамках выставки НАИП организует работу странового стенда Беларуси, где представит преференциальные режимы и наиболее перспективные предложения в промышленности, туризме, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, логистической и транспортной инфраструктуре. Going Global Live – ведущая европейская выставка для международных корпораций и агентств по привлечению инвестиций. Основной целью выставки является ознакомление участников, потенциальных инвесторов, с возможностями инвестирования в различные регионы. В 2019 году планируется посещение 6000 участников.