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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧАСТИЕ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МАРГАРИТИНСКОЙ ЯРМАРКЕ В 2020 ГОДУ ОБСУЖДАЛОСЬ НА ВСТРЕЧЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
14:41 20.11.2019
Руководитель отделения посольства Беларуси в России Игорь Заломай 19 ноября встретился с управляющим выставочным центром «Поморская ярмарка» Архангельска Юрием Машковцевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве, стороны обсудили вопросы активизации двустороннего взаимодействия в выставочно-ярмарочной деятельности и привлечения большего числа белорусских производителей к участию в Маргаритинской ярмарке в 2020 году.
И. Заломай и Ю. Машковцев подчеркнули заинтересованность в участии в выставке известных белорусских производителей молочных и мясных продуктов питания, одежды и товаров народного потребления.
Выставочный центр «Поморская ярмарка» является организатором самого значимого ярмарочно-выставочного мероприятия, проводимого в Поморье — международной Маргаритинской ярмарки.
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