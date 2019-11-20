Руководитель отделения посольства Беларуси в России Игорь Заломай 19 ноября встретился с управляющим выставочным центром «Поморская ярмарка» Архангельска Юрием Машковцевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве, стороны обсудили вопросы активизации двустороннего взаимодействия в выставочно-ярмарочной деятельности и привлечения большего числа белорусских производителей к участию в Маргаритинской ярмарке в 2020 году.

И. Заломай и Ю. Машковцев подчеркнули заинтересованность в участии в выставке известных белорусских производителей молочных и мясных продуктов питания, одежды и товаров народного потребления.

Выставочный центр «Поморская ярмарка» является организатором самого значимого ярмарочно-выставочного мероприятия, проводимого в Поморье — международной Маргаритинской ярмарки.