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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКО-МОЛДАВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В КИШИНЕВЕ
12:49 20.11.2019
В Кишиневе с 20 по 23 ноября пройдет первый белорусско-молдавский молодежный форум.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, форум объединит представителей студенческих отрядов, бизнеса, учреждений образования двух стран.
Программа форума включает работу секций по следующим направлениям: "Проблемы и возможности для молодежи в современном мире", "Университетская программа VS реалии сферы труда", "Возможности развития для молодых предпринимателей", также запланировано проведение круглого стола на тему "Роль молодежи в современном мире".
Потенциал взаимодействия молодежных организаций Беларуси и Молдовы, их совместных инициатив и программ позволяет активно решать общие задачи. В этом отношении проведение первого молодежного форума является конкретным шагом для развития и укрепления контактов, создания платформы для диалога и сотрудничества по целому ряду актуальных вопросов.
В дни форума запланировано посещение парламента Молдовы и резиденции президента. Завершится мероприятие подписанием соглашений, направленных на продолжение развития выездного студотрядовского движения.
Организаторами форума выступают Лига молодежи Молдовы, Белорусский республиканский союз молодежи, посольство Беларуси в Молдове, посольство Молдовы в Беларуси, Академия экономических наук Молдовы ASEM. Целью мероприятия является установление совместных партнерских отношений по ряду стратегических направлений, таких как реализация социально-гуманитарных проектов, развитие двустороннего молодежного предпринимательства, трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов на предприятиях Молдовы.
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