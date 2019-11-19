В Кишиневе с 20 по 23 ноября пройдет первый белорусско-молдавский молодежный форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, форум объединит представителей студенческих отрядов, бизнеса, учреждений образования двух стран.

Программа форума включает работу секций по следующим направлениям: "Проблемы и возможности для молодежи в современном мире", "Университетская программа VS реалии сферы труда", "Возможности развития для молодых предпринимателей", также запланировано проведение круглого стола на тему "Роль молодежи в современном мире".

Потенциал взаимодействия молодежных организаций Беларуси и Молдовы, их совместных инициатив и программ позволяет активно решать общие задачи. В этом отношении проведение первого молодежного форума является конкретным шагом для развития и укрепления контактов, создания платформы для диалога и сотрудничества по целому ряду актуальных вопросов.

В дни форума запланировано посещение парламента Молдовы и резиденции президента. Завершится мероприятие подписанием соглашений, направленных на продолжение развития выездного студотрядовского движения.

Организаторами форума выступают Лига молодежи Молдовы, Белорусский республиканский союз молодежи, посольство Беларуси в Молдове, посольство Молдовы в Беларуси, Академия экономических наук Молдовы ASEM. Целью мероприятия является установление совместных партнерских отношений по ряду стратегических направлений, таких как реализация социально-гуманитарных проектов, развитие двустороннего молодежного предпринимательства, трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов на предприятиях Молдовы.