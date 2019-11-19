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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОПЫТ БЕЛАРУСИ В КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АЭРОНАВИГАЦИИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В МОСКВЕ
11:05 20.11.2019

Директор государственного предприятия «Белгеодезия» Сергей Забагонский принимает участие в 20-м заседании Координационной комиссии по аэронавигации, которое проходит с 19 по 21 ноября 2019 года в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, повестка заседания - «Повышение эффективности и наращивание аэронавигационного потенциала в государствах-участниках Соглашения».

На заседание приглашены представители авиационных администраций, провайдеров аэронавигационных услуг государств-участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, авиационной промышленности, научных и учебных учреждений гражданской авиации, а также международных организаций.

На заседании ККА будут рассмотрены вопросы развития аэронавигационных систем, обеспечения безопасности полетов, военно-гражданской координации в области организации воздушного движения (ОрВД), интеграции беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство, метеорологического обеспечения полетов, а также совершенствования ОрВД и использования воздушного пространства.

Отдельный блок посвящен вопросам картографо-геодезического обеспечения аэронавигации. Видение и решение этих вопросов будет отражено в докладе, подготовленном специалистами государственного предприятия «Белгеодезия».
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