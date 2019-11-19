Делегация Беларуси во главе с заместителем министра - главным государственным санитарным врачом Натальей Жуковой принимает участие в 5-й сессии совещания сторон Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, которая проходит с 19 по 21 ноября в Белграде (Сербия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, наша страна избрана председателем Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер на 2020-2022 годы. Кандидатура нашей страны была одобрена всеми участниками совещания.

Протокол – это первое международное соглашение, направленное на выявление и количественную характеристику риска для здоровья населения использования небезопасной воды, разработку на этой основе соответствующих мероприятий по ликвидации риска и созданию систем реагирования на возникновение опасности, в том числе при трансграничных воздействиях. Беларусь присоединилась к Протоколу в 2009 году. Отметим, что основную работу по выполнению обязательств ведут Министерство здравоохранения и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Координацию работы осуществляет Научно-практический центр гигиены, на базе которого создан Национальный контактный центр по Протоколу.

Участники пятой сессии рассмотрели текущий прогресс на пути к достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР), касающихся сфер водоснабжения, санитарии и здравоохранения.

Провели стратегическую дискуссию по существующим пробелам в реализации задач, обсудили политические и технические аспекты важнейших вопросов для европейского региона. Речь шла о таких проблемах, как - организация безопасного водоснабжения и санитарного обслуживания в условиях изменения климата, обеспечение справедливого доступа к услугам водоснабжения и санитарии, актуальные угрозы для здоровья, связанные с водой, например - вспышки легионеллеза и устойчивость к противомикробным препаратам.

В последние годы Беларусь была одной из ведущих стран как в продвижении Протокола на международном уровне, так и в его реализации на национальном уровне. По данным ПРООН, наша страна входит в группу стран, население которых имеет 100-%-ный устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (по количеству, качеству и близости нахождения источников воды).

Наталья Жукова приняла участие в нескольких панельных дискуссиях высокого уровня, провела встречи с и.о. директора Европейского бюро ВОЗ Пирожкой Остлин, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Альгаеровой, представителями государств-участников совещания по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения.