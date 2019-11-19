В Минске с 19 по 20 ноября 2019 года проходит научно-практическая международная конференция, завершающая шестой по счету совместный белорусско-шведский проект «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и городским развитием в Республике Беларусь с использованием современных методов и технологий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, основные задачи проекта – совершенствование методики массовой регистрации и массовой оценки недвижимого имущества для целей налогообложения и иных целей; порядка налогообложения недвижимого имущества, системы налогового контроля; территориального планирования в городах.

Длительность и результативность белорусско-шведского сотрудничества отметила заместитель председателя Госкомимущества Екатерина Лукьянова.

«Ведомства стран в лице Госкомимущества Беларуси, шведского агентства агентство СИДА и службы Лантматерит реализовали многочисленные совместные проекты в области земельного кадастра и опыт шведских коллег был использован при становлении системы регистрации недвижимого имущества, разработке подходов к массовому формированию и массовой оценке недвижимости, при ведении необходимых реестров и регистров», - рассказала она.

Екатерина Лукьянова также подчеркнула, что завершающийся проект имеет комплексный характер и является для Беларуси межведомственным – в нем реализуются интересы Госкомимущества, Минархитектуры и МНС и выразила уверенность в том, что он проект будет лишь очередным успешным этапом белорусско-шведского сотрудничества, а конференция послужит отличной площадкой для общения профессионалов, нацеленных на результат.

В мероприятии принимают участие представители организаторов проекта (ОО «Земельная реформа» и Национальная администрация Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации (Lantmäteriet), посол Швеции в Беларуси, эксперты, а также приглашенные участники из других стран: Латвии, Молдовы, России, Словении и Узбекистана.

От белорусской стороны в конференции принимают участие более 50 специалистов ОО «Земельная реформа», Государственного комитета по имуществу, Министерства по налогам и сборам, Белниипнрадостроительства, Национального кадастрового агентства, УП «Белгипрозем», Международного общественного объединения экологов.

В ходе мероприятия его участникам предстоит обсудить вопросы массового формирования и массовой оценки недвижимости, ее налогообложения, взаимодействия налоговых органов с иными органами и организациями; совершенствования территориального планирования в городах. Второй разноплановый по тематике выступлений день завершится практическим мероприятием – круглым столом на тему массового формирования и массовой оценки недвижимости.