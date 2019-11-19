Беларусь принимает участие во Всемирной конференции радиосвязи 2019 года Международного союза электросвязи (ВКР-19), которая проходит с 28 октября по 22 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на данный момент закончилась работа в рабочих подгруппах и рабочих группах, и дальнейшие обсуждения нерешенных вопросов рассматриваются на уровне комитетов.

Вместе с тем продолжаются неофициальные межрегиональные переговоры по ряду вопросов, в которых заинтересована и Беларусь:

использование систем беспроводного широкополосного доступа, включая WAS/RLAN в диапазоне 5 ГГц, вне зданий;

определение полос частот для IMT-2020 в диапазоне между 24,25 и 86 ГГц. Все еще обсуждаются условия использования полос частот 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц и 66-71 ГГц, изучаются предложения по примечаниям для стран в полосах частот 45,5-47 ГГц и 47,2-48,2 ГГц, а также рассматриваются предложения не вносить изменений для полос частот 48,2-50,2 и 50,4-52,6 ГГц;

определение полосы частот 4800-4900 МГц для IMT. Продолжаются обсуждения условий защиты систем действующих в этой полосе служб.

Решены вопросы согласования частот для работы систем железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами, а также интеллектуальных транспортных систем. Соответствующие документы рассмотрены на уровне Комитета 4, отвечающего за данные вопросы, и будут переданы на пленарное собрание для утверждения. Принятые решения не противоречат позиции Администрации связи Беларуси.

Также решен вопрос по распределению любительской службе в полосе частот 50-54 МГц в Районе 1: распределена полоса частот 50-52 МГц на вторичной основе с условиями защиты от вредных помех станциям других действующих служб.

В Комитете 6 ведется интенсивная работа по проектам Резолюций ВКР-19, предлагающим новые пункты в повестку дня будущей конференции. Число возможных пунктов повестки дня ВКР-23 составило 31, что является чрезмерным для окончательной повестки дня ВКР-23, однако пока ни одно предложение не было исключено из рассматриваемого списка.