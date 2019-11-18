Независимые немецкие эксперты в области права, маркетинга, финансов и управления рисками рекомендовали бизнесу Германии и других государств Европейского союза рассматривать Беларусь как стратегического партнера. Такие рекомендации стали определяющими в ходе форума «Беларусь как ворота в страны СНГ», состоявшегося 18 ноября в Дюссельдорфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка «Великий камень», открытость Беларуси, ее интегрированность в Евразийский экономический союз и особое географическое положение сделали страну наиболее привлекательной для торгово-экономических и инвестиционных отношений.

«Великий камень», расположенный между Китаем и Германией по линии «Одного пояса, одного пути», сегодня рассматривается немецким бизнесом как геополитически и стратегически важная площадка для локализации своих производств в СНГ. Участие немецкого капитала и менеджмента с 2018 года в развитии «Великого камня» усилили положительное восприятие проекта немецким бизнес-сообществом. Из 57 резидентов «Великого камня» 2 компании реализуют свои проекты с участием капитала из Германии.

Льготы и преференции, развитая инфраструктура, масштаб и перспективы «Великого» камня стали наиболее интересны немецким предприятиям в области станкостроения, автокомпонентов, новых материалов, биотехнологий.