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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС ПРИГЛАШАЮТ РАЗМЕЩАТЬ СВОИ ПРОИЗВОДСТВА В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
11:50 19.11.2019
Независимые немецкие эксперты в области права, маркетинга, финансов и управления рисками рекомендовали бизнесу Германии и других государств Европейского союза рассматривать Беларусь как стратегического партнера. Такие рекомендации стали определяющими в ходе форума «Беларусь как ворота в страны СНГ», состоявшегося 18 ноября в Дюссельдорфе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка «Великий камень», открытость Беларуси, ее интегрированность в Евразийский экономический союз и особое географическое положение сделали страну наиболее привлекательной для торгово-экономических и инвестиционных отношений.
«Великий камень», расположенный между Китаем и Германией по линии «Одного пояса, одного пути», сегодня рассматривается немецким бизнесом как геополитически и стратегически важная площадка для локализации своих производств в СНГ. Участие немецкого капитала и менеджмента с 2018 года в развитии «Великого камня» усилили положительное восприятие проекта немецким бизнес-сообществом. Из 57 резидентов «Великого камня» 2 компании реализуют свои проекты с участием капитала из Германии.
Льготы и преференции, развитая инфраструктура, масштаб и перспективы «Великого» камня стали наиболее интересны немецким предприятиям в области станкостроения, автокомпонентов, новых материалов, биотехнологий.
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