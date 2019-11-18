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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКСКО-БЕЛОРУССКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ТАШКЕНТЕ И ХИВЕ
10:10 19.11.2019
Узбекско-белорусский молодежный форум пройдет с 18 по 23 ноября на двух площадках Узбекистана - в городах Ташкент и Хива.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования Беларуси, участие в нем примут представители органов государственного управления, сфер культуры и образования, лидеры детских и молодежных организаций, специалисты сектора информационных технологий. Торжественное открытие состоится 19 ноября.
Программа форума предусматривает работу секций по различным направлениям: культурно-гуманитарное и региональное сотрудничество, патриотическое воспитание, молодежная политика, информационные технологии, предпринимательство, волонтерство.
"В частности, запланированы 6 сессий - "Информационные технологии, мобсервисы и робототехника", "Информационные технологии", "Молодежная политика: реализация и механизмы совершенствования", "Молодежное предпринимательство. Особенности организации вторичной занятости молодежи", "Волонтерское движение. Молодежные социальные проекты", "Установление побратимских связей. Молодежный туризм".
Участники мероприятия также ознакомятся с региональными особенностями сохранения традиций и приумножения культурного наследия Узбекистана.
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