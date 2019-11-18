МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ «АМКОДОР» МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КАЗАХСТАНЕ

09:15 19.11.2019 Возможности создания в Казахстане совместного производства техники холдинга «АМКОДОР» рассматривались во время посещения управляющей компании холдинга делегацией деловых кругов Казахстана. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, во время посещения предприятия гости также ознакомились с номенклатурой производимой в настоящее время продукции и провели переговоры по вопросам расширения поставок в Казахстан техники «АМКОДОР». В частности, речь шла об универсальных погрузочных машинах модели АМКОДОР 37.