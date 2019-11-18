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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ «АМКОДОР» МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КАЗАХСТАНЕ
09:15 19.11.2019
Возможности создания в Казахстане совместного производства техники холдинга «АМКОДОР» рассматривались во время посещения управляющей компании холдинга делегацией деловых кругов Казахстана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, во время посещения предприятия гости также ознакомились с номенклатурой производимой в настоящее время продукции и провели переговоры по вопросам расширения поставок в Казахстан техники «АМКОДОР». В частности, речь шла об универсальных погрузочных машинах модели АМКОДОР 37.
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