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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕГИПТА В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
17:08 18.11.2019
Министр высшего образования и научных исследований Египта в начале 2020 года посетит Беларусь. Повестка дня визита обсуждалась 17 ноября во время встречи посла Беларуси в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром высшего образования и научных исследований Египта Халидом Абдельгафаром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-египетского сотрудничества в области высшего образования, а также вопросы совершенствования договорно-правовой базы в данной сфере.
Подтверждена готовность к подписанию в ближайшее время Исполнительной программы между правительствами Беларуси и Египта в области высшего и последипломного образования.
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