Министр высшего образования и научных исследований Египта в начале 2020 года посетит Беларусь. Повестка дня визита обсуждалась 17 ноября во время встречи посла Беларуси в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром высшего образования и научных исследований Египта Халидом Абдельгафаром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-египетского сотрудничества в области высшего образования, а также вопросы совершенствования договорно-правовой базы в данной сфере.

Подтверждена готовность к подписанию в ближайшее время Исполнительной программы между правительствами Беларуси и Египта в области высшего и последипломного образования.