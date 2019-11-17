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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
14:29 18.11.2019
Беларусь на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое проходит 18 ноября в Москве, представляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к обсуждению запланировано более 30 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой, промышленной, интеграционной политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.
Члены Совета Комиссии обсудят вопросы, в том числе, планируемые к рассмотрению главами государств в декабре 2019 года, одобрят повестку заседания Высшего Евразийского экономического союза. Рассмотрят ход выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.
В числе наиболее важных: выработка подходов к реализации инициатив и проектов в рамках цифровой повестки, применению специальных режимов («регулятивных песочниц») в Союзе; подготовка документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года; ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС; о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС; о карте индустриализации ЕАЭС и др.
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