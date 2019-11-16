Представители РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ) приняли участие в XI конференции «Цифровое государство: новые подходы к управлению и безопасности», которая прошла 14-15 ноября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, цель конференции — обсуждение вопросов нормативного регулирования и практического внедрения цифровых технологий, платформенных решений в сферах государственного управления, оказания государственных услуг и коммерческих цифровых услуг в сферах G2C, G2B, B2B.

Цифровая трансформация госуслуг, биометрическая идентификация и аутентификация, внедрение обласной цифровой подписи и электронного паспорта гражданина — далеко не весь перечень тем, затронутых деловым сообществом.

Среди участников — представители Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств, включая Минцифры России, Минэкономразвития России, ФСБ России, МВД России, Генпрокуратуру, Банк России, Росархив, АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации», АНО «Цифровая экономика», Фонд «Сколково», ФБГУ НИИ «Восход» и др.

Опыт российских коллег при построении технологий взаимодействия государственных организаций и коммерческих компаний в предоставлении цифровых услуг для бизнеса и граждан перенимала делегация НЦЭУ в составе Сергея Руднева, первого заместителя директора, Наталии Кочиной, заместителя директора по коммерческим вопросам, и Владимира Басько, начальника республиканского удостоверяющего центра.