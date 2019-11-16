В Национальном центре маркетинга МИД 19 ноября состоится семинар «Особенности и возможности бизнеса в Республике Беларусь» для сотрудников зарубежных дипломатических представительств, ответственных за вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие с компаниями, заинтересованными в выходе на белорусский рынок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, семинар организуется с целью развития торгово-экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в Беларусь.

Представителям диппредставительств будет предоставлена возможность ознакомиться с условиями ведения бизнеса в нашей стране, нормами законодательства, особенностями регулирования бизнеса в Беларуси с перспективой на 2020 год. Участникам мероприятия будет предоставлена информация о специальных правовых режимах, действующих на территории страны, инвестиционных возможностях Беларуси, а также рисках для иностранных компаний при выходе на белорусский рынок и гарантиях защиты инвестиций. Торговые советники узнают о специфике участия иностранных компаний в процедурах закупок в республике

Кроме того, состоится обсуждение бизнес-среды в Беларуси в разрезе итогов 2019 года, в том числе изменение позиции нашей страны в рейтинге Doing Business от Всемирного банка, а также перспектив на 2020 год.

Семинар пройдет при поддержке и участии юридической компании REVERA.