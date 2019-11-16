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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ООН ПРИНЯТА БЕЛОРУССКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
14:10 16.11.2019

Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2019 г. принял консенсусом выдвинутую по инициативе Беларуси резолюцию ”Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми“.

Соавторами резолюции выступили 80 государств, среди которых Австралия, Австрия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Канада, Китай, Франция, Польша, Литва, Россия, США.

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, широкий круг соавторов по предложенной Беларусью резолюции и принятие ее консенсусом свидетельствуют о высоком уровне международной поддержки нашей страны в укреплении глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.

Обеспечивая последовательное внимание к данному вопросу в ООН и выступая зонтичным документом по международным усилиям в борьбе с торговлей людьми, резолюция впервые объединила все отдельные тематические инициативы по этой проблеме, продвигаемые государствами в ООН, преодолев существовавшую разрозненность в Организации в этом направлении и создав дополнительную платформу для дальнейшего укрепления международного партнерства по борьбе с торговлей людьми.

В резолюции отражен важный вклад региональных организаций и механизмов по борьбе с торговлей людьми, в частности ОБСЕ, как одного из председателей в 2019 году Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и Координатора ЕС по вопросам борьбы с торговлей людьми.

В документе акцентируется внимание на ряде основных последних глобальных вызовов, с которыми продолжает сталкиваться мировое сообщество в борьбе с торговлей людьми. Среди них, в частности, сохранение преобладания женщин и детей среди жертв торговли людьми, растущий спрос на живой товар, активное использование информационных технологий торговцами в преступных целях, рост количества мигрантов среди жертв торговли людьми, в том числе с целью извлечения человеческих органов.

В соответствии с резолюцией принято решение о проведении в 2021 году заседания Генеральный Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору хода выполнения Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми – универсального документа, объединяющего усилия на правоохранительном и правозащитном направлениях, принятого по инициативе Беларуси в 2010 году.

В резолюции особое место отводится работе национальных механизмов по борьбе с торговлей людьми и содержится приглашение государствам проводить на регулярной основе встречи таких механизмов для продолжения международного диалога с целью обмена наилучшей практикой и преодоления совместных вызовов.

В резолюции также приветствуется состоявшаяся по инициативе Беларуси в 2018 году первая встреча руководителей членов Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и предлагается впредь созывать такие совещания на регулярной основе.
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