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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ASTM INTERNATIONAL ИНИЦИИРУЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
12:50 16.11.2019
Специалисты Госстандарта, а также БелГИСС 13 ноября приняли участие в видеоконференции с представителями Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM International).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в ходе конференции стороны обсудили вопросы обеспечения доступа белорусским специалистам к стандартам ASTM и возможности их дальнейшего принятия в качестве государственных стандартов Беларуси как с идентичной степенью соответствия, так и с неидентичной, а также участия в работе технических комитетов ASTM International.
Представители ASTM International выступили с инициативой организации дистанционного обучения для белорусских специалистов.
Онлайн-встреча состоялась в развитие меморандума о сотрудничестве между Госстандартом и ASTM International, подписанного 20 сентября 2019 г. на 42-й Генеральной ассамблее ISO в Кейптауне (ЮАР).
ASTM International – это международная организация, разрабатывающая и издающая стандарты ASTM для материалов, продукции, систем и услуг в различных сферах. Сегодня портфель этой организации насчитывает около 12600 стандартов. Свыше 5 тыс. стандартов ASTM приняты за пределами США в качестве национальных, и более 60 стран используют стандарты ASTM в качестве основы для создания своих нормативных баз. Членами организации являются более 32 тыс. представителей от производителей, пользователей, непосредственных потребителей, правительств и академий более 100 стран мира.
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