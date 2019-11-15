В рамках реализуемого в Беларуси национального проекта Международного агентства по атомной энергии «Контроль воздействия пожаров на население и окружающую среду на белорусском участке зоны отчуждения чернобыльской катастрофы и прилегающих территорий» с 12 по 16 ноября 2019 г. в Минске, в бывшем населенном пункте Бабчин (территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника) и в Гомеле организован научно-технический семинар для консультирования специалистов по широкому спектру вопросов указанной проблематики, представляющих интерес для белорусской стороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, в первый день пятидневного семинара состоялась встреча в департаменте, участие в которой приняли представители организаций системы МЧС, а также Беллесозащиты Минлесхоза, Белгидромета Минприроды, Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека и Научно-практического центра гигиены Минздрава.

В качестве экспертов МАГАТЭ выступили Валерий Кашпаров – директор Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Марк Железняк – профессор Института радиологии окружающей среды Университета Фукусима, а также Андрей Раздайводин – заведующий отделом радиационной экологии и пирологии леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства.

На семинарах представлены доклады и обсуждены вопросы:

радиоэкологического мониторинга и оценки радиологической ситуации при пожарах в чернобыльской зоне отчуждения;

использования сети пунктов постоянного наблюдения (стационарных участков) радиационного мониторинга лесов для оценки и прогнозирования распространения радионуклидов;

развития усовершенствованных методов прогнозирования атмосферного (после лесных пожаров в чернобыльской зоне отчуждения на расстояние 100 км и более) и водного распространения радионуклидов с использованием современных технологий мониторинга;

научной деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (с освещением вопросов радиационной обстановки и предупреждения пожаров);

мониторинга радиационной обстановки в лесах наиболее пострадавших районов и зон отчуждения; радиационногомониторинга (воздух, вода, почва) зон отчуждения;

оценки уровня загрязнения америцием-241 наиболее пострадавших территорий.

Полученная информация будет использована республиканскими органами государственного управления для принятия управленческих решений в сфере дальнейшей деятельности по преодолению в Беларуси последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.