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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВЯТ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА ОТЧЕТ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
10:10 16.11.2019

В Национальном статистическом комитете Беларуси 15 ноября 2019 г. завершился второй этап очередной Глобальной оценки национальной статистической системы Республики Беларусь.

В составе миссии работали эксперты Статистической службы Европейского союза, Европейской экономической комиссии ООН, Европейской ассоциации свободной торговли, а также независимые эксперты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белстате, в ходе миссии эксперты ознакомились с работой территориальных органов государственной статистики, практикой использования регистра населения при организации статистических наблюдений, ведением статистики государственных финансов, образования, экспериментальным построением вспомогательного счета образования, системой статистических классификаций, опытом проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, обсудили вопросы дезагрегации данных по показателям Целей устойчивого развития.

По результатам Глобальной оценки национальной статистической системы республики международные эксперты планируют подготовить в феврале 2020 г. отчет с рекомендациями по приоритетным направлениям дальнейшего развития национальной статистической системы Беларуси.

Предыдущая Адаптированная глобальная оценка национальной статистической системы Республики Беларусь проводилась в 2012-2013 годах.
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