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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
09:11 16.11.2019
Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Байрамгелди Овезов обсудили создание совместных производств, нацеленных на выпуск наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 15 ноября встрече рассматривались также возможности расширения торговли между Беларусью и Туркменистаном, в том числе сотрудничество двух стран в области информационных технологий, связи и интернет-торговли.
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