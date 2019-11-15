МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

09:11 16.11.2019 Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Байрамгелди Овезов обсудили создание совместных производств, нацеленных на выпуск наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 15 ноября встрече рассматривались также возможности расширения торговли между Беларусью и Туркменистаном, в том числе сотрудничество двух стран в области информационных технологий, связи и интернет-торговли.