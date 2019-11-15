Перспективы развития сотрудничества Беларуси и Финляндии, а также вопросы организации и проведения в 2020 году VII Белорусско-финского экономического форума рассмотрены 14 ноября в концерне «Беллесбумпром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, очередной Белорусско-финский экономический форум состоится в мае 2020 года в Минской области. Организационный комитет форума с белорусской стороны возглавил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров. В четверг он встретился с делегацией региона провинции Южное Саво Финляндии, где в 2017 году проводился предыдущий форум. Руководство данного региона принимает активное участие и в подготовке запланированного форума в Беларуси.

Так, глава регионального правительства Яркко Вуоринен отметил, что цель их визита в Беларусь в преддверии форума – поближе познакомиться со страной, ее людьми, экономическим и промышленным потенциалом, провести ряд встреч и переговоров, чтобы определить для себя возможные направления сотрудничества с белорусскими компаниями и уже на форуме обсудить конкретные вопросы и проекты.

Ю. Назаров также акцентировал внимание на том, что такие форумы должны быть сориентированы на практический результат. Важно, чтобы его участники – представители белорусских и финских компаний нашли реальные точки соприкосновения и начали работать вместе.

«Направления, по которым можно развивать взаимовыгодные связи, это актуальные для двух сторон сферы. И Беларусь и Финляндия – одни из самых лесных государств в Европе. В обеих странах важное значение в экономике и сохранении экологического баланса имеют леса, они и для белорусов и для финнов являются главным природным богатством. Имея такие ресурсы, страны активно развивают лесопромышленный комплекс. Деревообработка в Финляндии признана одной из самых масштабных и эффективных. На долю этой страны приходится более 10% от экспорта лесной промышленности в мире, а доля экспорта бумаги для типографий составляет пятую часть от всего объема. Все имеющиеся в стране лесные ресурсы перерабатываются на местных заводах», - подчеркнул глава концерна.

По такому пути идет и Беларусь. В соответствии с указом экспорт древесного сырья из страны исключен. Для организации его переработки построены новые деревообрабатывающие мощности – современные высокотехнологичные заводы, на которых обеспечена комплексная и эффективная переработка древесины. При этом опыт финских компаний для белорусского лесопромышленного комплекса представляет интерес в части инновационных технологий и технического оснащения.

В свою очередь для Финляндии, отметил Я. Вуоринен, интересен белорусский опыт деревянного домостроения. Он сообщил, что сейчас в их стране реализуется много экологических проектов, в частности, есть идеи строительства многоэтажных деревянных домов, и здесь можно было бы посотрудничать. Кроме того, большой интерес представляет лесохимическое производство Беларуси, а также экологический туризм, охота и побочное лесопользование.

Особую нишу может занять сотрудничество в области образования и исследовательской деятельности в лесопромышленном комплексе.

Глава финской делегации также подчеркнул, что для предстоящего форума будет весьма актуальна тема «зеленой экономики». Она должна стать ключевой, так как вопросы охраны окружающей среды сегодня стоят остро во всех странах мира. Обязательно нужно говорить о неистощимом и эффективном лесопользовании, о сокращении вредных выбросов в окружающую среду, о переходе на экологически безопасную упаковку, об охране водных ресурсов и здоровье людей.

Ю. Назаров поддержал эти предложения и подчеркнул, что наши страны в части «зеленой экономики» идут абсолютно по одному пути, поэтому на базе общих интересов и стоит выстраивать плодотворное и многостороннее сотрудничество.

Стороны договорились, что с учетом рассмотренных на встрече предложений, будут поэтапно формировать повестку и состав участников форума. На его площадке помимо пленарного заседания планируется провести контактно-кооперационную биржу, массу В2В-встреч, а также обмен опытом при посещении гостями белорусских предприятий.