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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР БУТБ НА МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2019 В МОСКВЕ ПРИВЛЕК КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТРЕЙДЕРОВ
15:41 15.11.2019

В рамках международной выставки «Металл-Экспо-2019» в Москве 13 ноября состоялся практический семинар ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), посвященный электронной биржевой торговле металлопродукцией.

Как сообщает сайт БУТБ, в мероприятии приняли участие более 30 ведущих металлургических компаний, металлотрейдеров и поставщиков металлообрабатывающего оборудования из России, Германии, Китая и Беларуси, а также руководство Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Открывая семинар, президент РСПМ Александр Романов отметил востребованность биржевого механизма у российских металлопроизводителей, о чем свидетельствует активное участие входящих в РСПМ компаний в биржевых торгах на электронной площадке БУТБ.

«По сравнению с торговлей по прямым договорам биржа обеспечивает более высокую степень прозрачности ценообразования на металлопродукцию и позволяет российским поставщикам более гибко реагировать на запросы потребителей. Что касается белорусских предприятий, то для них биржевые торги – это прежде всего возможность закупать металл непосредственно у заводов-изготовителей. Насколько мне известно, сейчас через биржу реализуется около четверти всего черного металлопроката, импортируемого Республикой Беларусь. С учетом ценовой конъюнктуры и стабильного спроса на металл со стороны белорусского промышленного сектора полагаю, что доля биржевого сегмента будет расти. Мы как одно их крупнейших в России отраслевых объединений готовы этому способствовать», – подчеркнул Александр Романов.

В ходе семинара состоялась презентация возможностей и преимуществ биржевой площадки БУТБ, обсуждены практические аспекты участия в биржевых торгах металлопродукцией, а также на конкретных примерах рассмотрены вопросы повышения эффективности торгово-закупочной деятельности за счет применения биржевого механизма.
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