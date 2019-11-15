Беларусь и Венгрия будут обмениваться информацией по вопросам охраны границы и пограничного контроля. Такая договоренность достигнута во время встречи 14 ноября председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо с заместителем начальника Национальной полиции Венгрии генерал-майором Жолтом Халмоши, отвечающим за вопросы обеспечения пограничной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в ходе встречи венгерская делегация была ознакомлена с основными тенденциями развития обстановки на границе Беларуси с Евросоюзом. Стороны обсудили дальнейшие шаги и практические направления реализации меморандума о взаимопонимании между Госпогранкомитетом Беларуси и Национальной полицией Венгрии, а также обменялись мнениями в областях, представляющих взаимный интерес.

Руководители пограничных служб Беларуси и Венгрии договорились содействовать эффективному обеспечению пограничной безопасности двух стран путем организации обмена информацией, практическими наработками, а также в ходе проведения совместных мероприятий по вопросам охраны границы и пограничного контроля.

Кроме того, достигнуто понимание необходимости приложения совместных усилий по участию в различных программах Европейского союза, в том числе таких, как «Партнерство ради мобильности» и «Инструмент мобильного партнерства». А. Лаппо и Ж. Халмоши приняли решение разработать совместные проекты, направленные на изучение передового опыта пограничной полиции Венгрии по организации межведомственного взаимодействия в рамках интегрированного управления границей.